San Valentino: la miglior coccola è la colazione a letto

A San Valentino, nessun gesto d'amore eclatante potrà superare una prima colazione preparata al meglio e servita a letto, "per riscoprire il piacere di stupirsi di piccoli gesti e attenzioni".

Lo conferma lo psicologo Valerio Celletti, che aggiunge "Per San Valentino regalatevi tempo. Rallentate, concedetevi un momento di tranquillità e ritagliatevi un momento per essere voi stessi in coppia, ascoltandovi e ascoltando le vostre emozioni".

Per coloro che hanno già una famiglia numerosa, il consiglio è "spezzare la routine" e provare a ritagliarsi un po' di tempo da passare solo in due.

Cosa portare a tavola, o meglio sul letto, per una speciale colazione di coppia?

"I carboidrati giocano sempre un ruolo essenziale, in particolar modo se assunti al mattino", spiega il nutrizionista Luca Piretta, "Bene pane, fette biscottate, biscotti, prodotti da forno e cereali da prima colazione: apportano zuccheri a lento rilascio che danno energia per tutta la mattina e hanno anche un effetto gratificante".

È necessario inserire anche una quota proteica, "consiglierei il latte, è una bevanda 'base', ricca, nutriente, energetica e contiene Sali minerali", continua il professore.

Per finire, è importante un frutto: "Per l'occasione, invece della classica mela o arancia, si possono utilizzare i frutti di bosco, che hanno anche un effetto vasodilatatorio e agiscono sulla microcircolazione". Via libera a more, mirtilli, fragole e fragoline, che hanno anche un effetto afrodisiaco, perfetto per la situazione.

Per rendere più goloso il menù, si può aggiungere del cioccolato, che stimola gli ormoni del benessere come la serotonina e le beta endorfine. Da un sondaggio emerge inoltre che ricevere la colazione a letto è addirittura in cima alla lista dei desideri di tre donne su quattro.

La colazione perfetta per il giorno di San Valentino deve prevedere un menu che "Come in amore, punti sulla leggerezza, semplicità e genuinità. Ma non deve assolutamente mancare un tocco di creatività, magari preparando, rigorosamente al momento, dei panetti da tostare in padella con forme simpatiche e divertenti da condire con miele e marmellate. Il tutto accompagnato da spremute e centrifughe di agrumi e zenzero, di cui sono note le proprietà afrodisiache e energizzanti", parola della chef stellata Rosanna Marziale.