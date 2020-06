Michael Kiwanuka: le nuove date

Michael Kiwanuka era atteso nell'estate 2020 per una serie di emozionanti date. A causa delle precauzioni sanitarie e delle nuove regole di distanziamento dovute alla pandemia, i concerti in calendario sono stati riprogrammati e dunque Michael tornerà a esibirsi nel nostro paese nel 2021, per la gioia di tutti i suoi fan italiani.

Queste le nuove date:

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021 - GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 - ROMA, ROMA SUMMER FEST – CAVEA AUDITORIUM

I biglietti già acquistati restano validi



Si è anche aggiunta una data ulteriore:

SABATO 17 LUGLIO 2021- FIESOLE (FI), ESTATE FIESOLANA - TEATRO ROMANO DI FIESOLE

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale delle date di Gardone Riviera e Fiesole

Biglietti da ora in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati



Michael Kiwanuka è uno dei maggiori talenti del soul internazionale. Nominato più volte ai Brit Award, agli MTV Europe Music Award, ai Mercury Prize e ai BBC Music Award, era stato scelto da Adele nel 2011 per aprire il suo tour in Gran Bretagna.

Da allora Kiwanuka si è fatto amare da un pubblico sempre più vasto ed esigente, grazie ad album come “Home Again”, del 2012, e “Love & Hate”, del 2016. Proprio una canzone tratta da questo album, "Cold Little Heart", è stata scelta come sigla per l'apprezzata serie televisiva "Big Little Lies", interpretata da Nicole Kidman e Meryl Streep.