Questa casa è incredibile: il video

Come tutti i fenomeni che vengono dalla strada anche per la street art la “credibilità stradaiola” (perdonateci le ripetizioni) è un discrimine tanto labile quanto determinante nel plauso della piccola, ma decisamente magmatica comunità di artisti. Non che l’avere successo o diventare in qualche modo main stream sia di per sé una specie di colpa, ma conta molto il modo in cui si arriva alla popolarità al di fuori del mondo di addetti ai lavori e appassionati e quanto si riesce a mantenere un legame con il mondo originale di appartenenza.

L’esplosione dei social network e di Instagram è stato un booster potentissimo per il mondo delle arti di strada, ma ha anche decretato il successo di artisti che chi va per le strade armato di bombolette, magari rischiando pure qualche denuncia, non è che veda proprio di buon occhio.

Tra i personaggi più discussi di questi ultimi anni c’è sicuramente Sam Cox, 28enne di Bristol (come il più celebre e radicale Banksy), noto al resto del mondo come Mr. Doodle, artista popolarissimo e molto in voga anche nel mercato dell’arte che conta, quello in cui le opere vengono vendute con cifre che hanno almeno 4 o 5 zeri. Lui non lo ha mai ammesso (altra cosa che non piace un granché alla comunità di street artist) ma il suo stile è palesemente ispirato al mai abbastanza compianto Keith Haring.

Ma siamo qui per parlare della sua ultima opera: negli scorsi anni ha acquistato una enorme casa a Tenderden, nelle campagne del Kent, poi si è attrezzato con 900 litri di vernice bianca, quasi 700 bombolette spray nere, poco meno di 2300 pennarelli e l’ha interamente dipinta con il suo stile inconfondibile (tranne che con quello di Haring…). Una miriade di immagini e di soggetti diverse che creano un insieme sicuramente di grande impatto e per i quali sono stati necessari quasi due anni di lavoro (non consecutivo).

(foto Getty Images)