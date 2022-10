Ecco il lavoro dei sogni: quasi 3000 euro al mese per viaggiare in libertà

Se siete alla ricerca di una nuova occupazione e amate viaggiare in camper questo annuncio è dedicato a voi. Solo se amate il camper! Serve poi un'ottima conoscenza dell'inglese e una certa capacità di utilizzare i social e i loro contenuti. Ma entriamo nel dettaglio.

A pubblicare l'offerta di lavoro è l'agenzia Deel. Si tratta di viaggiare tra Australia e Nuova Zelanda a bordo di un camper super accessoriato. Lo stipendio è di 2800 euro mensili. Tutte le spese pagate, compresi i visti e i voli e l'assicurazione sanitaria. A disposizione un pc portatile e altri accessori.

Per candidarsi è essenziale avere un passaporto valido, la patente di guida e almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, come influencer o come brand ambassador. Si richiede inoltre la capacità di organizzare riunioni in remoto e di intervistare clienti e società partner dell'azienda. Tra le possibilità anche quella di decidere l'orario di lavoro, a patto di rispettare le scadenze e la periodicità. Pronti a cambiare a vita?

(Foto Getty Images)