Prima il femminile: anche la Treccani cambia

In fondo, è una piccola rivoluzione. Il nuovo vocabolario della lingua italiana della Treccani farà precedere nomi e aggettivi al femminile rispetto a quelli al maschile. Per esempio, "bella" verrà prima di "bello". In effetti è un ordinamento logico, visto che in ordine alfabetica la a precede sempre la o.

Inoltre, sono riportate anche le professioni al femminile e dunque spazio a medica e avvocata.

Il sito del vocabolario afferma: "Cronaca di una lingua che, finalmente, si evolve" e anche "Architetta, notaia, medica, soldata: Treccani presenta il primo ‘Dizionario della lingua italiana’ che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile... L'edizione 2022 è molto più che la versione aggiornata dell’opera pubblicata nel 2018: è lo specchio del mondo che cambia e il frutto della necessità di validare e dare dignità a una nuova visione della società, che passa inevitabilmente attraverso un nuovo e diverso utilizzo delle parole, promuovendo inclusività e parità di genere”.

Il vocabolario inoltre ha eliminato le frasi sessiste e patriarcali, per esempio come "la mamma cucina, il papà lavora".

(foto Getty Images)