Karl Lagerfled: le vacanze beate della sua gatta Choupette

Quando il celebre stilista Karl Lagerfeld morì, nel 2019, molto si parlò della sua eredità. Sia perché notevole (la cifra oscilla tra i 195 e i 300 milioni di dollari) sia perché in gran parte destinata alla sua adorata gatta birmana, Choupette. Non ci sono conferme ufficiali, ma a tutt'oggi la micia Choupette trascorre una vita fiabesca.

La gatta, adesso undicenne, per festeggiare il compleanno è stata in vacanza su un jet privato in Portogallo. Naturalmente non da sola. A prendersi cura di Choupette è infatti la My Pet Agency che si occupa dei profili social del felino (il profilo IG vanta 121mila follower) e dei progetti che la riguardano e l'affezionata ex governante di Lagerfeld, Françoise Caçote.

Parlando di Choupette, Lagerfeld aveva dichiarato, nel programma Le Divan di Marc-Olivier Fogiel, che "Choupette ha la sua piccola fortuna. Qualsiasi cosa dovesse accadermi, lei sarà l’erede”.

Il New York Times ha raccontato che Choupette possiede un suo staff con due assistenti, una guardia del corpo, uno chef e un dottore.

(Foto Getty Images)