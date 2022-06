Il suono della natura è ricco di magia. E ora è possibile ascoltarlo on line

Suoni, rumori. Ne siamo circondati. Continuamente. Se li sentiamo dobbiamo ringraziare l’aria, l’acqua o qualunque mezzo fisico che li propaga, che il suono ha bisogno di un qualcosa che lo “trasporti”. Fuori dalla nostra atmosfera invece regna il silenzio più assoluto e totale, proprio perché non c’è nulla attraverso cui il suono possa propagarsi (quindi quando vedete “Guerre Stellari” e sentite il rumore dei motori, dei proiettili e delle esplosioni dello spazio è tutta roba antiscientifica).

I suoni vanno perciò catalogati e in qualche modo conservati, perché potremmo perderli esattamente come altre cose. E questo è un po’ l’obiettivo di “Earth.fm”, un progetto che mira a diventare un database mondiale di suoni e rumori di ogni sorta, soprattutto quelli provenienti dalla natura.

Si tratta di una piattaforma dove si possono sentire i versi e rumori prodotti da ogni sorta di animali di ogni continente, nonché i suoni provenienti dalla superficie degli oceani, di parchi, deserti, aree forestali, montagne. Per ascoltarli basta navigare il mappamondo messo a disposizione su cui sono segnati i punti da cui provengono quei suoni con tanto di informazioni sull’utente che li ha registrati e caricati.

“Earth.fm” nasce per volontà del World Soundscape Project fondato sul finire degli anni 60 da Raymond Murray Schafer, morto un anno fa.

(Foto Getty Images)