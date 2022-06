21 giugno 2022: Solstizio d'estate.

Il 21 giugno è il solstizio d'estate, il giorno con più ore di luce di tutto l'anno. Numerose sono le celebrazioni create per festeggiare l’arrivo della bella stagione.

1 – Juhannus in Finlandia: per le popolazioni nordiche il solstizio d’estate è una vera e propria festa. In Finlandia spazio a banchetti con barbecue e pranzi all’aperto, accompagnati da interminabili falò.

2- Celebrazioni a Stonehenge: il solstizio d'estate è uno degli eventi più dell’anno. In molti si riuniscono presso la pittoresca location dei monoliti per festeggiare l'arrivo dell'estate e, per l’occasione, le persone indossano abiti tradizionali.

3- In Macedonia spazio all’astrologia: nel solstizio d’estate c’è anche spazio per l’astrologia e la cultura. In Macedonia infatti diversi appassionati si riuniscono a Kokino per ammirare Saturno in quanto è facilmente visibile.

4- Festa di San Giovanni in Spagna: nella penisola iberica si accendono grandi falò con vecchi mobili e libri per dare il benvenuto alla bella stagione, anche se la festa del santo cade il 24 giugno.

5- In Italia largo ai festeggiamenti: nel nostro Paese ci sono diverse usanze. Una delle più sentite è San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini, dove dal 20 al 24 giugno va in scena ogni anno la festa delle streghe. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno inoltre, a Genova, si accende un grande falò in piazza Matteotti, proprio in onore di San Giovanni.