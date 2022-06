Domenica Radio Monte Carlo vi consiglia il libro per l’estate

Stiamo parlando del romanzo della giornalista americana Charmaine Wilkerson, che ha scritto il suo primo romanzo dal titolo "Dolce Nero", pubblicato da Sperling & Kupfer e che Radio Monte Carlo consiglia come libro per l’estate.

Una storia molto intrigante ricca di inconfessabili segreti di famiglia, tante bugie, ma anche tanto amore. E’ la storia di Byron e Benny, fratello e sorella, che non si parlano più da anni. A riunirli nella casa di famiglia in California sarà la perdita della madre Eleanor Bennett che forse perché stanca dei troppi segreti ha lasciato loro un lungo file audio per dipanare la matassa dei segreti di famiglia e anche un dolce tipico caraibico da mangiare insieme quando sarà il momento. Il racconto registrato è un viaggio nel tempo, si torna a quando la madre era giovane, si approda su di un’isola caraibica e si rivivono antichi amori mai dimenticati. Byron e Benny credevano di sapere tutto dei loro genitori, ma adesso scopriranno nuovi frammenti del puzzle familiare. Il desiderio della madre ovviamente è quello di farli riavvicinare e cercare di far tornare tra i fratelli il sorriso e la profonda intesa di un tempo.

Un romanzo denso di colori e sapori che ci fanno venire voglia di tornare a casa per poi ripartire con nuove energie.

Vi aspettiamo domenica 19 giugno alle 12.00 con Il Segnalibro su Radio Monte Carlo, per un’estate indimenticabile, all’insegna dei segreti di famiglia.