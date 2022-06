Per il Segnalibro, esploriamo come il virtuale ci cambi la vita

Una storia che ci riguarda tutti e da vicino. Perché Vittoria, la protagonista del romanzo della scrittrice Valentina Farinaccio, dal titolo esplicativo “Non è al momento raggiungibile”, pubblicato da Mondadori, è una ragazza come tante.

E’ una quasi quarantenne che si confronta con una società in cui l’apparire è diventato più importante dell’essere.

E’ una donna riservata, da poco ha finito una relazione e si sente sola. Scrive di musica in un blog, ma non ci sbarca il lunario. Passerà a Facebook e si farà qualche selfie, ma niente di più.

La sua vita cambierà quando approderà su Instagram. Qui Vittoria spopolerà con milioni di follower per uno scatto un po’ equivocato. Si troverà a pubblicizzare lo street food, ma anche quello surgelato e il cibo spazzatura.

Lei ha una grande dote, sa mangiare, forse troppo perché mangia per colmare un buco interno che non si riempie mai.

Mangiare per curare un dolore: e quando finalmente trova un lavoro vero, pagato bene e che le piace, la sua fame di amore, di pizza, di follower diventano un ostacolo che potrebbero far sfumare il suo sogno. Perché il virtuale ci cambia dentro e non si può smettere da un giorno all’altro anche per colmare un bisogno fisico.

La penna di Valentina Farinaccio vi catturerà fin dalle prime pagine dando voce a Vittoria, che si trova pericolosamente in bilico tra vita vera e virtuale, cercando di fare in modo che quella vera riesca ad essere sempre all’altezza di quella virtuale.

