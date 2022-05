Domenica, per il Segnalibro, abbiamo un caso da risolvere

Ecco un thriller ironico, leggero, che vi invitiamo a leggere. Scritto da un'autrice di successo, la giornalista Sandra Bonzi. Il suo nuovo romanzo si chiama "Nove giorni e mezzo" ed è pubblicato da Garzanti.

E’ la storia di Elena Donati, una giornalista ultra cinquantenne e in crisi che all’improvviso si trova invischiata in un delitto tanto da diventare una vera e propria detective.

E’ un libro ironico e molto intrigante e vi conquisterà dalle prime pagine.

Elena ha una famiglia e una madre che richiedono le sue attenzioni. La madre all’età di 80 anni ha deciso di lasciare il marito e mettersi a ballare il tango con altre due arzille vecchiette come lei, con cui andrà a convivere. In tutto questo il giornale in cui lavora che si sta convertendo pesantemente al digital, non più articoli, ma tweet, video e story telling. Ma lei è una giornalista di razza, di quelle che gli scoop se li procura sul campo, non attende che arrivino via web.

E c’è un delitto nelle vie centrali di Milano, scoperto grazie alla madre, e, per risolverlo e riscattarsi come giornalista, Elena coinvolgerà l’intera famiglia cambiando loro la vita, in modo da ritrovare anche la passione con il marito, fiaccata dalle abitudini e dai silenzi.

Sì perché, anche se è un giallo, la passione e i sentimenti spuntano da tutte le parti. Un thriller in cui si sorride, ma in cui si fanno anche dei bilanci della propria vita.

Vi aspettiamo domenica 29 maggio su Radio Monte Carlo, per vivere insieme questa avventura.