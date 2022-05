iPod addio

Fine di una rivoluzione. Breve, forse brevissima, ma che ha cambiato radicalmente le nostre vite. Apple ha infatti annunciato la fine della produzione degli iPod. Se andate sul sito ufficiale del colosso statunitense nella sezione dedicata dove potete acquistare l’aggeggio in questione trovate infatti le parole “fino a esaurimento scorte”.



Insomma, questo dispositivo ha ormai una data di scadenza e gli ultimi esemplari verranno comprati soprattutto da collezionisti.

Negli anni 80 il walkman fu il primo mezzo per ascoltare la musica in giro. Poi vennero i lettori cd portatili, quindi Napster e – alla fine di quel sentiero – proprio l’iPod, un piccolo lettore che a seconda delle dimensioni della memoria ti consentiva di portarti sempre con te alcune decine, centinaia o migliaia di canzoni. Era il 2001 quando il prodotto arrivò sul mercato,

diventando immediatamente una icona pop e una rivoluzione vera per il modo di fruire la musica.

Non è durata moltissimo: nel giro di qualche anno gli smartphone hanno prima sostituito quel dispositivo, le piattaforme di streaming digitale hanno fatto il resto, rendendolo di fatto inutile.

450 milioni circa è il numero di iPod venduti in questi 21 anni, solo tre milioni negli ultimi 12 mesi, a fronte di oltre 250 milioni di iPhone.

