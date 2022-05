La luna piena del 16 maggio porterà fortuna a questi segni

Dopo mesi e mesi di eventi globali e, magari, personali pesanti e spiacevoli… almeno la Luna del 16 maggio vuole strizzarci l’occhiolino e darci una pacca sulla spalla.

In generale il cielo di maggio è molto interessante dal punto di vista astrologico, con transiti importanti che influenzano i segni zodiacali, ad esempio quello di Giove in Ariete, che porta con sé ottimismo e spinge all’azione.

Ma il 16 maggio ci sarà la Luna piena nel segno dello Scorpione, che coinciderà con un’eclissi lunare, un evento di grande impatto, foriero di novità positive nella vita di alcuni segni, che potranno realizzare sogni e progetti. Che ci crediate o meno, almeno un po’ di carica arriva a leggere quel che dice il firmamento.

I segni più fortunati, pur con gli alti e bassi inevitabili per ogni essere umano, sono Pesci e Gemelli.

Per i nati tra febbraio e marzo è un momento di grande sintonia, ma soprattutto di fortuna sfacciata nelle finanze, che gli permetterà di concedersi dei regali. Ci saranno tensioni sul lavoro, ma perché litigare? Creatività e intuito, insieme all’abbraccio della Luna, scioglieranno ogni nodo.

Vitalità, entusiasmo e dinamismo le parole guida per i nati tra maggio e giugno, che possono sperare in svolte professionali molto interessanti. Le stelle, tuttavia, suggeriscono di non montarsi troppo la testa e di dedicare il giusto tempo all’ozio e all’introspezione.

(Foto Getty Images)