Putin: ecco a quanto ammonta il suo stipendio

Bill Browder è un finanziere e attivista politico statunitense. Vladimir Putin non è certo la persona al mondo per cui più stravede (eufemismo) e ha pubblicato un libro in cui mette sotto i riflettori la ricchezza del presidente russo. In "Freezing Order", questo il titolo del volume, ci dice che il patrimonio personale del leader del Cremlino è gigantesco, qualcosa che si avvicina ai 200 miliardi di dollari. Una ricchezza chiusa a doppia mandata in un gigantesco gioco di scatole cinesi e di prestanome e una ricchezza ottenuta con metodi da Far West. Un sistema che ha negli oligarchi un punto centrale, tanto che secondo Browder almeno 110 dei 118 miliardari russi che sono citati nelle classifiche di Forbes non sarebbero altro che fiduciari di Putin.

Che però nel 2021 ha dichiarato al fisco di Mosca di aver guadagnato 114mila euro, che possiede due auto e un appartamento di nemmeno 80 metri quadrati. Stop. Una bella differenza.

I Panama Paper e i Pandora Paper, inchieste giornalistiche svolte da un team di giornalisti internazionali, non portano prove schiaccianti ma fanno intuire che la fotografia scattata da Browder non è probabilmente lontana dalla realtà. C'è chi sottolinea che più di una volta Putin ha sfoggiato al polso un orologio il cui valore - da solo - sarebbe di almeno 4 volte superiore a quanto dichiarato al fisco russo.

In realtà il presidente russo avrebbe nelle sue disponibilità almeno una ventina di ville, case e immobili sfarzosamente arredate e dotate di ogni comfort immaginabile; un parco automobili di circa 700 unità, e poi barche, un megayacht e una sessantina tra aerei e elicotteri. E chissà cos'altro.

Un giorno scopriremo la verità. Forse.