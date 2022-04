Domenica per Il Segnalibro andiamo in Islanda

Vi è mai venuta voglia di mollare tutto e fuggire in Islanda? Per farlo avreste bisogno di una buona guida e noi qui possiamo suggerirvi la migliore. L’ha scritta Roberto Luigi Pagani, docente e ricercatore dottorando di Linguistica e paleografia islandese che ha fatto diventare la Terra dei ghiacci la sua casa e che ci racconta questa passione per l’Islanda con un libro che si chiama come il suo celebre blog “Un italiano in Islanda” pubblicato da Sperling & Kupfer.

Questo libro è una guida in cui si fondono mito, magia, storia, costume, geologia. Ma l’autore ci racconta anche della sua di vita lì, con tutte le difficoltà e la bellezza del vivere in un luogo così remoto. Un luogo che apparentemente è lontano dalla nostra cultura, ma che ci fa capire che le emozioni, l’amicizia, l’amore, sono uguali per tutti a qualsiasi latitudine.

L’autore ci porta per mano dove la notte dura 6 mesi e così la luce, tra aurore boreali, pulcinelle di mare, iceberg e geyser, ma ci fa appassionare ad antichi miti, alle storie degli elfi e al vulcano maestoso e terrificante dal nome impronunciabile che domina l’isola. Perché qui vive un popolo con una cultura ricca e straordinaria e dal cuore grande.

