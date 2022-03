Svelato il mistero dietro la scritta in piazza San Carlo a Torino

Una gigantesca scritta è comparsa ieri sul pavé di piazza San Carlo, nel cuore elegante di Torino: “Ti amo ancora”. Se a prima vista poteva sembrare una semplice, seppur plateale, dichiarazione d’amore di chissà chi, a guardar bene sotto l’ultima “a” di “ancora”, c’era scritto in caratteri piccolissimi anche la parola “terra”. Una dichiarazione d’amore, sì, ma per il nostro Pianeta.

L’idea è stata degli Eugenio in via Di Gioia, gruppo musicale italiano con radici torinesi, che insieme a oltre 150 persone, nella notte tra lunedì e martedì, hanno “condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d’amore” come hanno scritto poi sui social.

“Con gessetti da scuola elementare. Scotch di carta e un metro da sartoria. Ti amo ancora. Una dichiarazione d’amore sincera. Una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata. Verso un mondo economico, sociale e ambientale che va rivoluzionato”.

Un flash-mob autorizzato da Comune, Polizia municipale, Questura e prefettura. L’idea iniziale era ancora più romantica: la scritta avrebbe dovuto essere lavata via dalla pioggia tanto attesa in queste ore dopo mesi di siccità. Ma la realtà è altra cosa: ieri sera sono entrati in azione gli operatori dell’Amiat che, con mezzi meccanici e getti d’acqua, hanno provveduto alla cancellazione delle parole d’amore.

Tra meno di due mesi è prevista l’uscita del nuovo album della band, che su Instagram di recente ha scritto: “Il 20 maggio uscirà il nostro nuovo disco, frutto di oltre due anni di lavoro, quest’estate saremo finalmente in tour per riabbracciarvi tutti e tra pochi giorni.. stoop non vogliamo svelarvi tutto subito, possiamo però dirvi che da qui all’uscita ne accadranno di cose e anche un bel po’! Iniziamo a vederci questa estate e cantare insieme lungo tutto lo stivale. Le date sono in aggiornamento, cercheremo di arrivare da tutti voi, promesso”.

