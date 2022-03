Ferrari: ecco le celebrità che non potranno mai averne una

Non tutti possono avere una Ferrari, ma il denaro non sempre c'entra.

Esiste una lista di vip bannati dal Cavallino: i vertici non gradiscono le celebrità che vogliono una 'rossa' solo per sfoggiarla sui social.

Il pregio del brand è nemico di usi inopportuni, come pure l'utilizzo pubblicitario senza accordi con Maranello. Disco rosso a Nicolas Cage, capace di dilapidare una fortuna, modello non edificante da associare al marchio.

Strada sbarrata a 50 Cent, rimasto a piedi con la sua 488, ne ha parlato malissimo su internet. Poi Justin Bieber, che ha perso una 458 Italia costringendo l'azienda a sprecare tempo e denaro per ritrovarla.

Altre pecore nere: Floyd Mayweather, che ne ha comprata una solo per mostrarla sui media; Kim Kardashian, per via delle origini oscure dei suoi soldi; Tyga, che ha saltato alcuni pagamenti della sua Ferrari in leasing.​

(Foto Getty Images)