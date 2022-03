Virus della stupidità: pare sia stato individuato

Si chiama – o meglio: lo hanno chiamato – ATCV-1 ed è un batterio. Gli studiosi analizzandolo si sono accorti che è simile al chlorovirus presente soprattutto nelle alghe, ma che a volte lo si trova anche in alcuni animali da laboratorio o nelle persone. Solo che chi lo ha generalmente registra un basso quoziente intellettivo, cosa non misurabile nelle alghe ma negli animali e nelle persone…



Siamo di fronte quindi al “virus della stupidità”? Rimaniamo ai dati: un team della Johns Hopkins e della Nebraska University hanno individuato il virus in diversi campioni di culture della gola di un gruppo di individui sani. Attenzione: l’esperimento non era relativo all'intelligenza, la presenza di quel virus è stata rilevata incidentalmente.



Gli scienziati hanno poi pubblicato un paper sulla rivista statunitense dell'Accademia nazionale delle Scienze Usa: nello studio si evidenzia come il 44% delle persone positive al virus in questione hanno evidenziato in appositi test un quoziente intellettivo più basso di 7-9 punti rispetto alla media.

Poi lo step in laboratorio: i ricercatori hanno iniettato lo stesso virus su un gruppo di topolini e hanno osservato reazioni assimilabili in qualche maniera a una minor intelligenza.

