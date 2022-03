Louvre, Museo Egizio o Musei Vaticani? La risposta rivela il vostro carattere

Dimmi qual è il tuo museo preferito e ti dirò chi sei. I templi dell’arte, della cultura e della storia possono svelare qualcosa della nostra personalità e del nostro carattere.

Prendiamo tre dei musei più visitati al mondo. Quale preferisci?

1. I Musei Vaticani, fondati da papa Giulio II nel XVI secolo, sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di opere accumulate nei secoli dai papi. La tua passione per questo luogo suggerisce che tu sia un tipo nostalgico, affascinata dal passato. Non ami gli eccessi, preferisci vivere in modo equilibrato. I tuoi valori sono solidi ed è piuttosto difficile farti cambiare idea.

2. Il Museo del Louvre (il primo al mondo per numero di visitatori all’anno!), custode innanzitutto della Gioconda di Leonardo, e poi di moltissime altre opere straordinarie come la celebre Venere di Milo, ci dice che sei una persona curiosa, dinamica, frizzante e romantica, capace di stupire con idee innovative e fuori dal comune. Pur amando il passato, sei proiettato nel futuro.

3. Il Museo Egizio del Cairo, anche conosciuto come il massimo Museo di antichità egiziane, ospita la più completa collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto. La tua predilezione per questo Museo porta a pensare che tu sia una sorta di Indiana Jones: ami l’avventura e sei affascinato dal mistero. Non esiti a metterti in gioco. La passione è il tuo motore e spesso ti porta lontano. L’esplorazione per te è linfa vitale e il tuo intuito ti rende formidabile.

