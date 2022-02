Colore dell'auto e incidenti stradali: che rapporto c'è

Quali sono le auto che rischiano maggiormente di rimanere coinvolte in incidenti stradali? Beh, di sicuro quelle che vengono fatte correre troppo, o che più in generale rispettano poco il codice della strada.

E poi? Beh, facile, quelle di colore scuro.

Lo ha stabilito l’ateneo australiano Monash University di Melbourne con uno studio che ha preso in considerazione gli incidenti stradali registrati tra il 1987 e il 2004 in Vittoria e Australia Occidentale. Nel report si legge che guidare un’auto nera aumenta del 12% le possibilità di rimanere coinvolti in un incidente rispetto a una vettura bianca.

Poi, nella classifica delle auto più “pericolose” ci sono quelle tinte di grigio, quindi argento, blu e rosso. Ma se pensate che questo aumento del rischio dipenda dal fatto che i colori scuri di notte sono meno visibili, beh, non è così, perché l’incidenza di incidenti con macchine scure è più alta di giorno che non nelle ore di buio.

Le ore più a rischio incidente sono poi quelle dell’alba e del tramonto: in quelle due particolari frazioni della giornata guidare un’auto scura aumenta il rischio-incidenti del 47% che non una vettura chiara.