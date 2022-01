Oroscopo cinese: scopri il tuo segno e come sarà l'anno nuovo

Il 1 febbraio 2022 si festeggia il Capodanno cinese e ha inizio l'anno della Tigre d'Acqua.

L'oroscopo cinese è diviso in anni, non in mesi. A ciascun anno corrisponde un animale: Topo, Bue, Tigre, Lepre, Dragone, Serpente, Cavallo, Pecora, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Finito un ciclo, con l'anno del Maiale, se ne inizia uno nuovo, con l'anno del Topo. Ma, oltre agli animali, si tiene conto dei cinque elementi che costituiscono il mondo: metallo, legno, acqua, fuoco e terra.

Volete scoprire il vostro oroscopo cinese?

Ecco la tavola che vi assegna un animale dello zodiaco secondo il vostro anno di nascita

Topo - Anno di nascita: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020

Bue - Anno di nascita: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021

Tigre - Anno di nascita: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022

Lepre - Anno di nascita: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023

Dragone - Anno di nascita: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024

Serpente - Anno di nascita: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025

Cavallo - Anno di nascita: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026

Capra - Anno di nascita: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027

Scimmia - Anno di nascita: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028

Gallo - Anno di nascita: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029

Cane - Anno di nascita: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030

Maiale - Anno di nascita: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 e 2031

LE PREVISIONI

TOPO

Le stelle non vi saranno contrarie, potrete così avere tempo e forza per costruirvi con impegno un anno migliore del precedente. Buone prospettive per la carriera e soprattutto per l'amore.

Le vostre qualità: acuti, versatili, gentili

Personaggi celebri del vostro segno: Bono, Mick Hucknall, Hugh Grant, Antonio Banderas, Colin Firth

BUE

A sostenervi saranno tante persone amiche: è il momento di investire tanta energia nel migliorare voi stessi e le vostre condizioni. Buone prospettive per la carriera e per l'amore.

Le vostre qualità: diligenti, affidabili, determinati

Personaggi celebri del vostro segno: Meryl Streep, George Clooney, Meg Ryan, Bruce Springsteen, Richard Gere

TIGRE

Quando ricorre l'animale simbolo del proprio anno si incontrano maggiori difficoltà: preparatevi a impegnarvi e... portate con voi qualcosa di rosso. Dovrete essere più concentrati sul lavoro e usare molta pazienza. Ma le vostre fatiche saranno ricompensate.

Le vostre qualità: coraggiosi, sicuri di sé, competitivi

Personaggi celebri del vostro segno: Lady Gaga, Lenny Kravitz, Regina Elisabetta, Robbie Williams, Tom Cruise, Demi Moore, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio

LEPRE

Sarà un anno di alti e bassi, ma migliore del precedente. Una persona vi sarà di sostegno. Carriera e situazione economica miglioreranno. Attenzione allo stress e ai raffreddori.

Le vostre qualità: tranquilli, eleganti, gentili

Personaggi celebri del vostro segno: Johnny Depp, George Michael, Phil Collins, Brad Pitt, Bradley Cooper, Michael Bublé, Kate Winslet, Sting

DRAGONE

Il 2022 vi riserva buone occasioni di lavoro, da cogliere al volo, e tanta felicità in amore. Attenzione però allo stress.

Le vostre qualità: sicuri di sé, intelligenti, passionali

Personaggi celebri del vostro segno: Adele, Mina, Vasco Rossi, Monica Bellucci, Sandra Bullock, Keanu Reeves

SERPENTE

Sul lavoro siate discreti e mantenete buoni rapporti con i colleghi. Attenzione ai problemi finanziari e a quelli con il partner.

Le vostre qualità: intelligenti, saggi, enigmatici

Personaggi celebri del vostro segno: Elisa, Chris Martin, Sarah Jessica Parker, Alessandro Gassmann, Ben Stiller

CAVALLO

Per voi sarà un anno positivo e ricco di occasioni. Attenzione però allo stress e all'irritabilità. Buone collaborazioni in arrivo.

Le vostre qualità: vivaci, attivi, energici

Personaggi celebri del vostro segno: Luca Argentero, Jovanotti Elodie, Sopjhie Marceau, Patrick Dempsey

CAPRA

Nel 2022 la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Non siate pigri però e favoritela con il vostro impegno. Soddisfazioni in arrivo.

Le vostre qualità: indipendenti, gentili, empatici

Personaggi celebri del vostro segno: Ed Sheeran, Julia Roberts, Pino Daniele, Nicole Kidman

SCIMMIA

A lavoro ostenterete sicurezza e buonumore. L'amore sarà davvero fortunato e potere concedervi anche tutto il buon cibo che vorrete.

Le vostre qualità: acuti, intelligenti, vispi

Personaggi celebri del vostro segno: Tiziano Ferro, Celine Dion, Cesare Cremonini, Hugh Jackman, Daniel Craig

GALLO

L'amore è decisamente favorito. Anche la carriera non vi deluderà, ma dovrete impegnarvi e a novembre ne vedrete i frutti. Attenzione alla salute invece a novembre e febbraio.

Le vostre qualità: attenti, diligenti, coraggiosi

Personaggi celebri del vostro segno: Mariah Carey, Meghan Markle, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey Cate Blanchett, Javier Bardem

CANE

Vivrete dei momenti di difficoltà, in amore e sul lavoro, e vi sentirete spesso soli e incompresi. Avrete però dei meritati riconoscimenti. Rilassatevi di più.

Le vostre qualità: leali, onesti, amabili

Personaggi celebri del vostro segno: Freddie Mercury, Giorgio Armani, Sharon Stone, Kate Middledton, Madonna

MAIALE

Dovrete affrontare degli ostacoli, ma vi attende un cambio radicale in carriera. Negli affetti e in amore avrete grandi soddisfazioni. Fate attenzione agli eccessi.

Le vostre qualità: compassionevoli, generosi, diligenti

Personaggi celebri del vostro segno: Sade, David Bowie, Giorgia