L'auto camaleonte che cambia colore con un click

Alla fiera internazionale di punta per il settore hi-tech, la CES 2022 di Las Vegas, sono state presentate molte novità anche per il settore dei motori.

Tra le tante, la più interessante è quella sviluppata dalla casa automobilistica targata BMW. La protagonista è la nuova iX Flow che consente di cambiare il colore della carrozzeria con un click. Come in un film di 007. Ed è tutto vero.

Secondo il produttore di Monaco si tratta della prima auto al mondo con questa tecnologia. Ma entriamo nel dettaglio. Come è possibile? Tutto si basa su una pellicola che sfrutta l'inchiostro elettronico come avviene per gli e-book. E così basta un impulso elettrico perché l'energia elettroforetica porti in superficie diversi pigmenti di colore, facendo assumere alla vettura la colorazione desiderata.

Ogni colore dispone di alcune proprietà fisiche, funzionali a riflettere la luce, oppure ad assorbire energia termica. Qualche esempio pratico di quanto è possibile fare? Nelle giornate calde con forte luce solare si può scegliere una tinta chiara. Al contrario con temperature fredde si può adottare una colorazione esterna scura. Così facendo si ottimizza l'ambiente all'interno dell' abitacolo, rendendo più efficiente, uno su tutti l'utilizzo del climatizzatore e anche il consumo di energia. Una soluzione molto utile per le vetture elettriche, ma non solo, che nel futuro potrebbe essere applicata anche per gli interni.

(Foto Getty Images)