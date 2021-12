Vibrante e gioioso: è Very Peri il colore 2022

E' consuetudine per il Pantone Color Institute scegliere a dicembre il colore per l'anno in arrivo.

Così, se il 2021 è stato l'anno di Illuminating e Ultimate Gray, il 2022 sarà quello di Very Peri. Più precisamente, 17-3938 Very Peri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PANTONE (@pantone)

Si tratta di una tinta vibrante e gioiosa, composta da un blu intenso, virato verso il viola, illuminato da una punta di rosso. SI tratta di una cromia creata appositamente per il 2022, che vuole mixare il senso di pace interiore del viola con l'energia e l'ottimismo del rosso. Per raccontare questi tempi, che necessitano di riflessione e anche di una carica creativa e positiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PANTONE (@pantone)

Leatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute, ha dichiarato: "Considerato che ci stiamo muovendo in in un mondo caratterizzato dal cambiamento, la selezione di Pantone 17-3938 Very Peri porta una nuova visione e prospettiva nella fidata famiglia dei blu, esaltandone le qualità, ma allo stesso tempo con il suo sottotono rosso mostra un’attitudine frizzante e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività e l’immaginazione. Siamo molto entusiasti perché è un colore Pantone mai visto prima. Questa è la prima volta che creiamo ex novo il Color of the Year".

(Foto Getty Images)