Trieste, Milano e Trento: ecco le città in cui si vive meglio

Come ogni anno il quotidiano Il Sole 24 Ore pubblica il suo rapporto sulla qualità della vita nelle città italiane. Per il 2021, in cima svetta Trieste, seguita da Milano e Trento.

La lista è elaborata secondo sei indicatori: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Rispetto allo scorso anno, Trieste conquista 4 punti, Milano 10.

A chiudere invece la classifica sono Trapani (-4), Foggia (-6) e Crotone (0).

Netta risalita per Roma, che dal 32esimo sale al 13esimo posto, e per Firenze, passata dal 27esimo all'11esimo. Torino si trova alla 31esima posizione. Bari si classifica 71esima e Napoli 90esima.

(foto Getty Images)