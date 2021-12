Per il Segnalibro, domenica si parla di Amore

Incontrare la propria anima gemella è una fortuna che non capita due volte nella vita. Lo sa bene Federica Cappelletti autrice di un libro che è la celebrazione del vero amore, dal titolo "Per sempre noi due", pubblicato da Rizzoli.

L’autrice racconta di un amore sbocciato in gioventù, ma che non conosce il tempo, visto che il suo amato compagno Paolo Rossi, Pablito, il bomber più amato d’Italia se n’è andato il 9 dicembre dell’anno scorso a causa di un tumore ai polmoni.

Federica e Paolo si sono incontrati per caso alla presentazione di un libro e l’intesa e la complicità sono state immediate, coronate dal matrimonio e dalla nascita di due splendidi figli.

Questo romanzo racconta la storia di Paolo Rossi tra pubblico e privato, tra fatti di cronaca e lettere privatissime che lui scriveva alla sua amata Federica.

Il calciatore pianto da tutta l’Italia, adesso vive nelle pagine di questo libro con un dialogo senza tempo, con parole che arrivano a toccare l’anima e che ci fanno sentire quanto amore può esserci in una coppia e che svelano il senso profondo della vita che è quello di amare, in modo generoso, in modo assoluto.

E' questo il segreto della felicità.