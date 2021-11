Per il Segnalibro oggi si parla di Carlo, “l’influencer di Dio”

Con noi per Il Segnalibro ci sarà Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, il quindicenne milanese morto per una leucemia fulminante il 12 ottobre 2006, per il quale la Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione. Era anche soprannominato “il santo dei millennials”, perché divulgava il Vangelo sui social.

La madre di Carlo ha deciso di raccontarci suo figlio con un libro scritto con il cuore per aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo meglio e ad amarlo. Il libro “Il segreto di mio figlio” pubblicato da Piemme e scritto con l’aiuto di Paolo Rodari, giornalista, vaticanista de La Repubblica, ci racconta la vita di Carlo un ragazzo che amava scherzare, stare con gli amici e giocare a calcio, ma che aveva un rapporto privilegiato con Gesù che era il centro della sua vita.

Oggi Carlo Acutis è considerato un santo e la mamma Antonia con questo libro prova a svelare il segreto nascosto dietro la sua figura che le ha permesso anche di ritrovare la fede.

Il libro è ricco di ricordi familiari felici, ma narra anche i giorni bui della diagnosi e della morte fulminea e inaspettata di Carlo che aveva previsto la sua morte e che la considerava un coronamento della sua vita. E poi c’è il racconto luminoso del giorno della beatificazione nella basilica di San Francesco ad Assisi.

