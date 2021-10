L'ora solare è di ritorno

Con l'estate alle spalle, l'autunno, oltre a offrirci colori e sapori di stagione, in cui regna sovrana la castagna, ci riporta anche al cambio dell'ora. La notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre dovremo spostare indietro di 60 minuti le lancette dell’orologio.

Perderemo un’ora di luce al pomeriggio, ma, la recupereremo al mattino, dormendo di più. L'appuntamento è fissato alle tre del mattino. Gli apparecchi elettronici collegati a internet provvederanno in autonomia. Per semplificarsi la vita, ormai lo sanno tutti, conviene cambiare l'ora di un vecchio orologio prima di andare a dormire in modo da sapere per certo che ore sono quando ci svegliamo, senza doversi scervellare per capire se lo smartphone piuttosto che il tablet o lo smartwatch hanno eseguito correttamente l'operazione.

Il cambio dell'orario stagionale, è stato introdotto per risparmiare energia durante la Prima e Seconda Guerra mondiale, riducendo il consumo di elettricità. La misura è poi stata adottata definitivamente in Italia nel 1966.

L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2022 (tra sabato 26 e domenica 27 marzo) quando, torneremo a spostare in avanti le lancette. Salvo improbabili sorprese. Poco più di tre anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata, infatti, avanzata la proposta di abolire il cambio dell'ora, per evitare disagi psicofisici. E' innegabile che il buio pomeridiano anticipato abbia un peso non da poco sull’umore. Non si tratta di una questione solo psicologica, ma biologica: il nostro orologio interiore è fondato sulla presenza della luce. Meno luce significa più melatonina, l’ormone del sonno, e nei soggetti più sensibili, una maggiore quantità di una sostanza chiamata Sert. Uno studio dell’Università di Copenaghen ha mostrato che questa molecola, della quale è nota la funzione di "trasportatore" della serotonina, è più presente nei mesi invernali rispetto all’estate. Il fatto non è positivo: la serotonina, ormone del benessere e della felicità, resta per così dire "bloccata" dalla Sert senza potersi attivare, peggiorando il tono generale dell’umore.

Sì, quindi alla luce, ma anche ai colori, da indossare e da utilizzare per i complementi di arredo e per i tessuti. Occhio anche all’alimentazione: una dieta equilibrata, senza cedere alle lusinghe del comfort food, ci darà l’energia di cui abbiamo bisogno per affrontare l’autunno in salute e in allegria.

Quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto favorevolmente alla consultazione del 2018 sul cambio dell'ora: ben il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è, però, raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento, in Italia, vige ancora il cambio dell'orario stagionale.

