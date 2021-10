Per il Segnalibro c’è un ospite “Haberrante”

Non vogliamo tenervi troppo sulle spine: il nostro ospite sarà l’attore istrionico, creativo e appassionato Alessandro Haber.

Lo intervisteremo per farci raccontare il suo nuovo libro: "Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini)" pubblicato da Baldini e Castoldi

Alessandro Haber per la prima volta si racconta con una autobiografia leale e fuori dagli schemi. A volte ci fa ridere e a volte commuovere.

Nel suo libro racconta la sua infanzia vissuta a Tel Aviv e il suo ritorno in Italia dove scopre la sua vocazione per il teatro e poi per il cinema.

Ci racconta della sua carriera lunga più di cinquant’anni, tra cinema, teatro, spettacoli e anche musica. Ci fa partecipare ai suoi provini, sia quelli andati bene che quelli andati male, ci confessa i suoi rimorsi per le occasioni lavorative perdute, gli incontri con tante bellissime donne, ma anche con tanti registi come Nanni Moretti e Vittorio De Sica. E poi ci racconta l’amore incondizionato per Celeste che lo obbliga a recitare il ruolo di padre felice da 16 anni.

