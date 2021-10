Per il Segnalibro parliamo di viaggi

Per il Segnalibro, domenica parliamo di nomadismo digitale, di chi ha cambiato vita e ce l'ha fatta a realizzare i propri sogni. Intervisteremo infatti Claudio Pelizzeni, famosissimo travel blogger che ha compiuto il giro del mondo senza aerei e il cammino di Santiago in silenzio. Sarà con noi per presentarci il suo nuovo libro "Sempre dalla parte dei sogni", pubblicato da Sperling & Kupfer

Da bancario a viaggiatore per professione, ma anche lui si è dovuto fermare e ha dovuto fare i conti con il Covid e con 39 giorni di quarantena per proteggere la nonna, perché anche se si può volare, le radici restano.

Un libro di ampio respiro che ci fa viaggiare con la mente e che ci emoziona. Si parla di cammini, di vulcani, di popoli di cui sappiamo poco, di antiche tradizioni e soprattutto di sfide vinte, di sogni realizzati e si parla anche di finanza spirituale. Vi abbiamo incuriosito?

Allora domenica alle 12.00 vi aspettiamo per il Segnalibro su Radio Monte Carlo. Vi aspettiamo per farci un viaggio insieme.