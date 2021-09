Un enorme dizionario gira per l'Italia, per farci amare la nostra lingua

Un tour inedito e molto particolare gira l'Italia al motto di #ComeCambialaLingua. Il progetto mette al centro la nostra bellissima lingua italiana con l'obiettivo di celebrarla e conoscerla sempre di più. Grazie a un gigantesco vocabolario installato in piazze, strade e quartieri, cittadini di ogni età e viaggiatori potranno scoprire e apprezzare come sono cambiate le parole nel corso di un secolo. Dove, vi chiederete!

Sono sei le città coinvolte: la prima è Milano dove fino al 29 settembre l'installazione è in via Statuto 18 angolo Moscova, poi tocca a Padova dal 30 settembre al 7 ottobre, in piazzetta Garzeria. Torino dal 14 al 18 ottobre al Salone del Libro. Quarta tappa a Forlì, dal 22 al 27 ottobre in piazza San Domenico. Poi la capitale Roma dal 28 ottobre al 3 novembre, in via Cola di Rienzo, e per chiudere Lecce dal 4 all'11 novembre, in piazza Sant'Oronzo.

Impossibile non vedere il dizionario. Le dimensioni sono davvero grandi: quattro metri per tre. Dotato di un monitor touch screen consente alle persone di analizzare in particolare 50 parole, dalla storia cambiata in questi ultimi 100 anni. Spiegazioni, interpretazioni antiche e nuove saranno a disposizione dei lettori più curiosi. Le date e le tappe di questa tournée letteraria si possono seguire sui social network attraverso l'hashtag #ComeCambialaLingua.

(Foto Getty Images)