Smart working dal Duomo di Milano o dai musei più belli del mondo: l'iniziativa che conquista!

Tiqets, società olandese per la prenotazione di biglietti in musei, parchi a tema e attrazioni varie, lancia un’iniziativa di stretta attualità in favore dell’occupazione: smart working tra le opere d’arte.

Work From Here regala a 30 persone una postazione di lavoro, dotata di connessione web, dai musei più famosi del mondo. Tra le sedi disponibili: il Duomo di Milano, il MoMa di New York, il museo Escher in Het Paleis (L’Aja), il Centre Pompidou di Parigi e Casa Batlló di Barcellona.

Candidature aperte ai maggiorenni: è necessario rispettare i requisiti Covid locali. Ogni partecipante potrà essere accompagnato da un amico o collega. Chi aderirà riceverà un accesso gratuito alla struttura selezionata (pranzo, caffè e acqua, desk con wi-fi, tour privato, partecipazione a concerti o altre attività di intrattenimento).

Per partecipare è necessario andare sul sito della società, scegliere la località desiderata e procedere con la compilazione del modulo: per ogni sede è specificato il numero di posti disponibili. Selezioni aperte fino al 23 giugno. I vincitori saranno annunciati, tramite posta elettronica, il 28 giugno.