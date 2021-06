Sono italiane due tra le vie più lussuose del mondo

Al primo posto in classifica c’è la Fifth Avenue a New York, poi la Causeway Bay a Hong Kong, quindi gli Champs-Elysées a Parigi. E’ questo il podio delle vie più lussuose del mondo secondo il Report Retail Fashion High Street 2021.

Nella top ten ci sono anche due strade italiane: via Monte Napoleone a Milano e via Condotti a Roma, rispettivamente al sesto e all’ottavo posto. La via meneghina del lusso per antonomasia un anno fa era in quinta posizione, ma il lockdown e la pandemia hanno leggermente abbassato i parametri e fatto perdere una posizione.

Già, i criteri: quali sono quelli utilizzati per stabilire quali sono le vie del lusso? In realtà bisogna parlare al singolare, perché il parametro è sostanzialmente uno, che raccoglie in sé diversi indicatori, tali da farlo diventare esaustivo: i costi del canone di locazione. Detta in maniera meno forbita: gli affitti. Se in una via per ogni metro quadro si pagano decine di migliaia di euro all’anno… beh, è un dato che dice tantissimo.

La Quinta Strada a Manhattan viaggia sui 28mila euro annui per ogni singolo metro quadrato. A Hong Kong, a Causeway Bay, servono 24mila euro, sempre al metro quadro e sempre per ogni anno. Via Monte Napoleone si ferma solo (si fa per dire) a 10.500 euro mentre via Condotti è a quota 9.430 euro annui al metro quadro.

