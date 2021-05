Se le stelle vi suggeriscono il luogo migliore dove vivere. O dove andare in vacanza

C’è chi si affida alla lettura delle stelle per la propria vita sentimentale o professionale, per capire dove va o dovrebbe andare la propria vita o per sapere quale percorso stanno seguendo le relazioni con familiari e amici.

Nulla di scientifico e razionale, va da sé, ma evidentemente quel tipo di vaticinio risponde a una qualche insicurezza ancestrale.

Quindi nel lungo elenco di domande che qualcuno rivolge alle stelle poteva mancare anche quelle in cui ci si chiede quale sia il miglior posto dove vivere o, più semplicemente, andare in vacanza? Beh, ovviamente no.

Quindi ecco a voi l’astro-cartografia. Secondo questa pratica incrociando le informazioni base usate per il nostro oroscopo con altri elementi legati al transito di stelle e pianeti è possibile per ogni singola persona individuare il posto migliore in cui abitare in maniera stabile.

C’è pure un sito dove inserire tutte le vostre info e uscirne vincitori. Sappiate che al fine di un corretto risultato è molto importante conoscere il significato dei pianeti del Sistema Solare perché sono (sarebbero) i nostri compagni di viaggio nell’universo a determinare le traiettorie delle energie vitali.