Api, preziose creature finalmente al centro dell'attenzione

Il nuovo fenomeno social (e per di più sul social maggiormente all'avanguardia, TikTok) non è una celebrità, una modella, un'influencer dei soliti. Tutt'altro: è Erika Thompson. Texana, alta, giovane, bionda e bella, ha conquistato la Rete con i suoi video in cui protagoniste sono... le api. Centinaia e centinaia di api, che Erika salva e protegge a mani nude. Nelle clip, incanta l'abilità e la disinvoltura con cui Erika si occupa di questi insetti operosi. E le sue cure fanno scuola. Perché (anche se non eseguiti a mani nude) crescono i progetti di tutela delle api e la consapevolezza della loro fondamentale importanza per l'ecosistema e il Pianeta tutto.

Le api infatti hanno un ruolo primario nella nostra alimentazione, e non solo perché produttrici di miele. La loro preziosa opera di impollinazione fa sì infatti che nasca e cresca un terzo del cibo di cui tutti noi ci nutriamo. Oltre a favorire lo sviluppo di oltre 4000 verdure nella sola Europa, questi insetti tutelano anche la biodiversità e se sparissero ci sarebbero conseguenze gravissime per la produzione alimentare mondiale. Il problema è che le api continuano a morire, a causa di pesticidi chimici, monocolture pratiche agricole distruttive e della la crisi climatica, che sta modificando gli ecosistemi.

Salvare le api è dunque essenziale anche per la nostra vita e finalmente esistono dei progetti per tutelare queste regine della biodiversità. A Milano per esempio nascerà, grazie al progetto #BEEGREEN, il più grande apiario urbano d'Italia. A crearlo, il 22 aprile, in occasione dell’Earth Day, sarà il magazine Donna Moderna, in collaborazione con Green Island/Alveari Urbani. Cascina Merlata e i giardini di San Faustino accoglieranno il più grande progetto italiano di apicoltura urbana. Saranno installate 17 arnie di legno, destinate a 17 famiglie di api, che garantiranno la sopravvivenza di oltre 1.000.000 di api europee.

Si tratta di un progetto concreto a sostegno dell’ambiente e della società, per promuovere la reintroduzione delle api nei contesti urbani, passo fondamentale per la valorizzazione della biodiversità e del funzionamento ecosistemico.

La creazione dell'apiario il 22 aprile è il clou delle iniziative #BEEGREEN promosse da Donna Moderna, che coinvolgerà attivamente la sua community, nei giorni precedenti l'evento, attraverso una challenge che invita ad adottare comportamenti sostenibili volti al risparmio di CO2. Per attuare queste azioni, e calcolare quanto positivi siano i comportamenti ecologici adottati, si utilizzerà AWorld, l’app selezionata dall’ONU per educare i consumatori alle nuove abitudini più sostenibili. Grazie all'app ciascuno potrà calcolare la quantità di CO2 risparmiata, contribuendo attivamente all’obiettivo fissato: una riduzione di almeno 50 tonnellate di CO2 in un mese. Il Pianeta e le api ringrazieranno.

E, a proposito di api, va ricordato anche il progetto promosso da Angelina Jolie, Women For Bees, voluto da UNESCO e Guerlain: un piano per dare indipendenza alle donne e al tempo stesso proteggere le api. A queste meravigliose regine della Natura è stata anche dedicata una giornata Mondiale, il 20 maggio. Anche se, ed è bene ricordarlo, ogni giorno è importante per proteggerle. Nel segno della coraggiosa Erika, che ha avuto il merito di portarle all'attenzione mondiale. Anche se, per prudenza, è bene non accostarle a mani nude...

(Foto Getty Images)