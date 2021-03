Da cinque anni si festeggia in Italia la Giornata del profumo, ideata dall'Accademia del Profumo per informare il pubblico sullo straordinario patrimonio culturale, artistico e scientifico racchiuso in ogni fragranza. Il giorno scelto è il 21 marzo, per ricordare anche il risveglio primaverile della natura.

Vi suggeriamo 3 canzoni dedicate al mondo del profumo

Candy Perfume Girl - Madonna

La canzone è tratta da "Ray of Light", settimo album in studio di Madonna, pubblicato il 22 febbraio 1998. L'album vinse quattro Grammy Award Profumo

Profumo - Gianna Nannini

La canzone è il secondo singolo estratto dall'album omonimo pubblicato nel 1986 da Gianna Nannini.

Perfume - Britney Spears

E' il secondo singolo tratto da "Britney Jean", ottavo album in studio di Britney Spears. Britney stessa ha rivelato che la canzone parla della fine della sua relazione con Jason Trawick e confessò alla Associated Press: «Penso che servirà a far sentire alle ragazze in questo tipo di situazione che non sono le uniche. Quando sono sole in camera loro dopo aver chiuso con il loro ragazzo, ecco che hanno una canzone che possono ascoltare e che le possa far sentire meglio con loro stesse».

Per inciso, Britney Spear ha firmato numerose fragranze. Le sue linee di profumi si chiamano Fantasy, Curious, Private Show. Prerogative, Believe.

(Foto Getty Images)