Le foto adesso si animano. Grazie alla tecnologia

Dare vita alla fissità di un’espressione, fermata da un’immagine lontana nel tempo. Come avrebbe sorriso il nostro bisnonno? Come ci avrebbe guardato Garibaldi? Ora possiamo saperlo, grazie alla tecnologia israeliana.

A venirci in soccorso, il sito MyHeritage: in collaborazione con la startup D-ID. La loro trovata è rivolta soprattutto alle foto di famiglia. Il nome dell’app è ‘Deep Nostalgia’ e anima vecchie immagini, di quando non esistevano riprese dinamiche: niente smartphone, certo…..ma nemmeno i Super 8! E MyHeritage ha confidenza con il passato: visto che nasce come portale di ricerche genealogiche (seguito da milioni di utenti nel mondo) che fonda il proprio business sui test del DNA.

Chiunque può usare ‘Deep Nostalgia’: registrandosi gratuitamente per un periodo di prova (14 giorni) e caricando una o più fotografie a sua scelta. Contro gli usi distorti, lo stesso sito precisa che non devono essere utilizzati scatti di persone viventi: perché l’app non può servire per creare deepfake di qualcuno, senza il suo permesso. Per questo non viene consentito il ricorso alla voce: cosa che, invece, la tecnologia permetterebbe.

(Photo by Jon Tyson on Unsplash)