Una città a misura di pedone: l'esempio di Berlino

Camminare è il modo più ecologico per spostarsi in città. Berlino non ha dubbi e ha deciso che diventerà la capitale dei pedoni. Come? Il parlamento della città tedesca ha regolamentato il traffico pedonale con una legge che mette d’accordo tutti. Prima volta in uno Stato federale.

Il pedone va tutelato. Si parte da qui. Tra le misure da attuare semafori verdi che durano più a lungo per l’attraversamento delle strade. Multe più salate per le auto in sosta. Migliorare i percorsi e l’illuminazione. Poi panchine, tante panchine da installare per i pedoni perché camminare si sa stanca.

Berlino conosciuta dai turisti di tutto il mondo per il suo ordine e la sicurezza con centinaia di arterie molto larghe dove si può circolare non oltre i 30 km orari, e tante piste ciclabili colorate di rosso adesso punta dritto alla sicurezza dei pedoni. Complici anche una serie di incidenti stradali e una popolazione che non è tra le più giovani d’Europa.

La nuova legge cambia il codice della strada in vigore dal 1938, secondo cui il più lento deve stare attento al più veloce. Una bella rivoluzione. Altra sfida sarà quella legata alla sistemazione dei monopattini e delle bici parcheggiate sui marciapiedi. Problema non solo di Berlino ma di molte città italiane. Perché tutto il mondo è paese!

(Foto di megapixel.click - betexion - photos for free da Pixabay )