Il cielo incanta con la Luna della neve

Il 28 gennaio in cielo splende la "Luna della neve". È chiamato così il plenilunio di gennaio, già conosciuto dai nativi americani che descrivevano la luna piena del periodo freddo quando risplendeva sugli sconfinati paesaggi innevati. Una tradizione tramandata fino ad oggi. È nota anche con il nome di "Luna del lupo" e "Luna della fame".

L'evento spettacolare si vedrà in Italia a partire dalle 20:16. Si tratta di un fenomeno molto suggestivo. Da sempre la tradizione popolare associa alla luna piena vari poteri, dall'incremento delle nascite al risveglio di istinti primordiali. In particolare i nativi americani erano affascinati dalla luna piena e tenevano traccia del passare delle stagioni attribuendo nomi diversi a ciascuna luna del mese.

Gli appellativi vennero poi importati dagli europei in patria. Un testo del 1818 racconta i nomi della luna piena fin dall'800. Il libro si chiama "Farmers’ Almanac" e ripercorre i nomi della luna e le sue leggende, di anno in anno. A gennaio per esempio si celebra la sopracitata Luna del Lupo. Il nome è riferito a questi animali perché si immaginava che nel freddo invernale, i branchi di lupi ululassero affamati. Vista la presenza della neve, talvolta essa veniva definita anche “Snow Moon”, Luna della neve appunto.

(Foto: Getty Images)