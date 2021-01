Isola incontaminata cerca una coppia di guardiani per la bella stagione

C’è chi grazie a un lavoro del genere ha acquisito una popolarità inattesa ed enorme e chi potrebbe cogliere l’opportunità per trovare l’occasione di una vita. In un periodo in cui l’economia recede pericolosamente e lo smart working ha ormai soppiantato le modalità tradizionali, ecco giungere una ghiotta opportunità per lavorare all’aria aperta in uno scenario da sogno.

La Great Blasket Island sta cercando due guardiani. Quest’isola sorge poco al largo della contea del Kerry, nella provincia del Munster, e dista dalla terraferma 2 km. Conosciuta dai locali come an-t-oileán o an-t-Oileán Thiar (l’Isola dell’Ovest), fu abitata fino al 1953, l’anno in cui il governo irlandese decise di sfollarla per problemi di sicurezza della popolazione rimanente. Ad oggi ospita soltanto, in estate e ad inizio autunno, una popolazione temporanea fatta da traghettatori, addetti di alberghi e turisti.

Luogo d’ispirazione di diverse opere letterarie in lingua gaelica di autori come Peig Sayers, Muiris Ó Súilleabháin e Tomás Ó Criomhthain, rappresenta ancora oggi un luogo in cui si respira a pieni polmoni la storia irlandese, avvolti in un ambiente incontaminato. L’appello per la ricerca dei guardiani, rigorosamente una coppia, è stato lanciato da Billy O’Connor e della compagna Alice Hayes, proprietari di tre cottage e di una caffetteria sull’isola.

Chi si aggiudicherà il posto dovrà provvedere alla gestione della caffetteria e di quattro cottage che vengono affittati ai turisti. Nell’alta stagione i guardiani potranno essere aiutati da alcuni volontari, in cambio di ospitalità. Il lavoro è a tempo determinato, da aprile a ottobre 2021, e comprensivo di vitto e alloggio in una camera doppia che si trova sopra al bar da gestire. Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda entro e non oltre il 22 gennaio.

Un consiglio? Studiare bene la storia di questa zona e tutte le sue tipicità prima di fare voli pindarici: nel Grande Blasket, infatti, non esistono né acqua calda né corrente elettrica... fatto che non necessaria rappresenta un difetto.

(Foto: Getty Images)