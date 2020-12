"Buon Natale": ogni lingua ha il suo modo per dirlo

Benché si tratti di una festa cristiana, il Natale si è diffuso in ogni parte del mondo e quasi tutte le lingue parlate sulla Terra hanno un modo per dire "buon Natale". Anche se, per la varietà di lingue esistenti, è impossibile fare un resoconto completo, vediamo insieme come augurare buon Natale nelle lingue più diffuse.

"Merry Christmas!" è di sicuro l'augurio più usato in tantissimi Paesi, perlopiù anglofoni: dall'Inghilterra agli Stati Uniti, passando per il Canada. Con la variante “Christmas Islands!” diffusa nelle isole Cayman, in Jamaica, nelle Fiji e in Antartide.

Anche l'augurio in lingua spagnola "Feliz Navidad!" è molto diffuso, non solo nella penisola Iberica, ma anche in Messico, America Centrale e Sud America. Mentre in portoghese si trasforma in "Bonas Fiestas!" e in brasiliano "Feliz Natal!".

In francese l'augurio diventa "Joyeux Noël!" ed è utilizzato non solo in Francia, ma anche in molte zone del Canada e in diversi paesi dell'Africa. Mentre in tedesco la formula più usata è "Frohliche Weihnachten!".

Meno conosciute (almeno per noi italiani) le espressioni in islandese "Nollaig Shona Dhuit!" e l'olandese "Zalig Kerstfeest!".

In Medio Oriente, invece, si dice "Milad Mubarak!". In Israele "Mo’adim Lesimkha!", in Albania "Gézuar Krishlindjet!", in Grecia “Eftihismena Christougenna!“ e nell'Europa dell'Est "Sretan Bozic!" (con alcune varianti per ogni Paese).

Passando ai Paesi asiatici, troviamo l'espressione "Merii Kurisumasu!" in Giappone, “Sing dan fiy loc” ad Hong Kong, “Sung Tan Chuk Ha“ in Corea e “Kung His Hsin Nien Bing Chu Shen Tan” in Cinese mandarino.

