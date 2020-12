Le 10 città al mondo dagli stipendi più alti

Per l’ottavo anno consecutivo la Deutsche Bank ha sciolto il dubbio che attanaglia i lavoratori di ogni angolo del mondo: dove si guadagna di più? Tutte le risposte sono contenute nel Mapping the World’s Prices, uno studio nel quale viene rilevata la qualità della vita in 56 stati.

Tra le variabili prese in considerazione rientrano le tariffe dei trasporti pubblici, il prezzo di alcuni beni di consumi e, per l’appunto, il salario medio di un lavoratore. A godere degli stipendi più elevati sono gli abitanti di San Francisco: la media? 6.526 dollari ovvero quasi il doppio dei 3.470 che si guadagnavano nella Silicon Valley nel 2014.

Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica. Al salario medio fa da contraltare un costo della vita decisamente accessibile a pochi. Basti pensare che gli affitti di un appartamento, per due persone, costano in media 3.631 dollari e che soltanto Hong Kong fa “meglio” con 3.685 dollari al mese. Rilevando la sola qualità della vita, invece, il primato spetta a Zurigo, che precede la neozelandese Wellington e Copenaghen. Nella top 10 c’è tanta Europa, con Edimburgo quarta davanti a Vienna ed Helsinki, seguite da Melbourne, Boston, San Francisco e Sydney. Per trovare la prima italiana bisogna invece scorrere fino al 35° posto, quello in cui si incontra Milano.

Per quanto riguarda i soli solari, invece, alle spalle di San Francisco si collocano Zurigo (5.896 dollari) e altre tre statunitensi: New York (4.612), Boston (4.288) e Chicago (4.062). Nelle prime 10 posizioni fanno poi la loro comparsa Sydney (3.599), Oslo (3.246), Copenaghen (3.190), Melbourne (3.181) e Londra (2.956). L’aspetto interessante da sottolineare è il decremento dei salari medi in quasi tutta Europa, al contrario di quanto accade in America. Le prime due città italiane sono Milano e Roma, rispettivamente al 31° e 32° posto. Nel capoluogo lombardo lil salario medio, al netto delle tasse, è pari a 1.721 dollari (1.410 euro), con un crollo di 420 euro rispetto a cinque anni prima. Nella capitale, invece, si percepiscono in media 1.526 dollari (1.252 euro) con circa 194 euro in meno rispetto alla rilevazione fatta appena 12 mesi prima.

(Foto: Getty Images)