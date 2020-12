Oroscopo 2021: il nuovo anno segnerà una rinascita planetaria!

Tutto il mondo non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il 2020, un anno tragico che ha segnato la storia dell’umanità. Per chi crede negli oroscopi, però, ci sono ottime novità, perché secondo le stelle il 2021, al contrario, sarà un anno speciale. Per gli astrologi a partire da gennaio ci sarà un nuovo inizio, una rinascita a livello globale, dove tutti ritroveranno i valori importanti nella vita, come l’altruismo, la condivisione, l’umanità e il senso di unità e appartenenza. Tutti quanti, infatti, si faranno forza per ricominciare, anche dal punto di vista più pratico, impegnandosi al massimo per far ripartire l’economia, l’innovazione, la tecnologia e la cultura, e per tornare a una normalità che sarà, però, rinnovata.

Nella speranza che tutto questo diventi realtà al più presto, vediamo come andranno le cose segno per segno.

Ariete: ritroverete la vostra strada e capirete quali saranno i vostri veri obiettivi. Sarà un anno importante per il lavoro e anche per l’amore. Dovrete prendete delle decisioni, ma sarete molto determinati.

Toro: il vostro 2021 sarà molto intenso. Avrete tante opportunità lavorative che dovrete essere bravi a non lasciarvi sfuggire. Anche la vita privata andrà alla grande.

Gemelli: riuscirete a ripartire e a ritrovare la vostra passione per l’avventura. Anche in amore ritroverete la leggerezza.

Cancro: questo sarà l’anno buono per puntare a un cambiamento sul lavoro. Vi sentirete liberi e questa sensazione porterà dei benefici anche in amore.

Leone: Saturno porterà serenità nei vostri rapporti amorosi. Per ritrovare il vostro equilibrio, però, dovrete fare scelte importanti.

Vergine: la primavera, in particolare, sarà il vostro momento. Otterrete successo in molti campi, anche in amore.

Bilancia: avrete Venere e Giove nel vostro segno e questo vi darà la forza, sia sul lavoro che nelle vostre relazioni.

Scorpione: avrete successo sul lavoro, non avrete rivali. L’amore, invece, finirà un po’ in secondo piano perché sarete troppo presi dal resto.

Sagittario: avrete molte nuove opportunità. Siate ottimisti e intraprendenti.

Capricorno: Urano vi porterà a seguire i vostri istinti. Lasciatevi guidare e puntate su cose nuove, anche nel campo degli affetti.

Acquario: Giove vi darà energia per lanciarvi in nuove avventure e nuovi progetti. In amore sarete felici, qualunque sia la vostra situazione.

Pesci: per voi il 2021 sarà un periodo di riflessione. Prendetevi del tempo da dedicare a voi stessi. Avrete comunque buone opportunità di lavoro e ritroverete vecchi amici.

