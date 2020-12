2020: ecco le indimenticabili celebrità che ci hanno lasciato

Il 2020 è stato un anno durissimo. Ci ha colti di sorpresa, ci ha fatto vivere come mai avremmo pensato, ci ha strappato via tanti cari. E anche numerose celebrità ci hanno lasciato. Personaggi che con la loro arte e il loro talento ci avevano regalato momenti di serenità e di conforto. Li ricordiamo tutti, le celebrità e le persone care e non famose (ma tanto importanti per la loro famiglia e i loro amici) che ci hanno lasciato, con un bellissimo video di Enzo Bosso con cui l'artista, (scomparso anche lui, a 48 anni, il 14 maggio a Bologna) salutava il 2019.

Ecco gli altri personaggi che ci hanno davvero toccato il cuore e sono andati via. Lasciandoci però un ricordo indelebile

Kobe Bryant, grande campione di basket, è scomparso il 26 gennaio in un incidente in elicottero a Los Angeles a 41 anni. Con lui anche la figlia 13enne, Gianna Maria

Kirk Douglas, il celebre attore padre di Michael, ci ha lasciati il 5 febbraio all'età di 103 anni.

Max Von Sydow, protagonista di tanti film di Ingmar Bergman, è scomparso il 9 marzo.

Kenny Rogers, musicista country che aveva anche firmato la colonna sonora del "Grande Lebowski", ci ha lasciati il 20 marzo.

Alberto Arbasino, geniale e trasgressivo scrittore italiano, è scomparso il 23 marzo.

Lucia Bosè, l'indimenticabile attrice, ci ha lasciati a 89 anni il 23 marzo.

Albert Uderzo, disegnatore del celebre fumetto Asterix, il gallo coraggioso, è scomparso il 24 marzo a 92 anni.

Bill Withers, grande della musica ("Ain't No Sunshine") è morto il 3 aprile a 81 anni.

Luis Sepulveda, grande scrittore, scomparso a 70 anni il 16 aprile.

Florian Schneider, membro fondatore dei Kraftwerk, ci ha lasciati il 30 aprile a 73 anni.

Michel Piccoli, attore amatissimo, è morto il 12 maggio a 94 anni.

John Peter Sloan, l'indimenticabile insegnante d'inglese, è scomparso a 51 anni il 26 maggio.

Pau Dones, il cantante degli Jarabe de Palo, ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan scomparendo il 9 giugno a 53 anni.

Carlos Ruiz Zafón, celebre scrittore ("L'ombra del vento"), è morto il 19 giugno a 55 anni.

Anche l'attore britannico Ian Holm ("Brazil’", "La pazzia di re Giorgio","‘Momenti di gloria") è scomparso il 19 giugno a 88 anni.

Joel Schumacher, regista di "Batman Forever", "Un giorno d'ordinaria follia", "Il cliente", è morto il 22 giugno a 80 anni.

Ennio Morricone, premio Oscar, autore delle colonne sonore più belle del cinema ("Per un pugno di dollari", "Mission", "C’era una volta in America") ci ha lasciati il 6 luglio a 93 anni.

Kelly Preston, l'amatissima moglie di John Travolta, è scomparsa il 13 luglio a 57 anni.

Aveva 104 anni Olivia De Havilland, la grande attrice interprete di "Via col vento", scomparsa il 26 luglio.

Franca Valeri, indimenticabile attrice, ci ha invece lasciati il 9 agosto. Aveva appena compiuto 100 anni.

Philippe Daverio, grande storico dell'arte e irresistibile divulgatore in tv, si è spento nella notte tra l'1 e il 2 settembre a 71 anni.

Quino il fumettista papà di Mafalda, ci ha lasciati il 30 settembre a 88 anni.

Sean Connery, attore magistrale e indimenticabile James Bond, è scomparso il 31 ottobre a 90 anni.

Gigi Proietti, altro grande dello spettacolo, è morto il 2 novembre, proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno.

Stefano D'Orazio dei Pooh è scomparso il 6 novembre a 72 anni.

Diego Armando Maradona, il calciatore che fece sognare il mondo, è morto il 25 novembre a 60 anni.

Daria Nicolodi, attrice, moglie di Dario Argento e madre di Asia, si è spenta il 26 novembre a 70 anni.

Paolo Rossi, campione del Mondo nel 1982 in Spagna, ci ha lasciati a 64 anni il 9 dicembre.

John Le Carrè, celebre autore di gialli e romanzi di spionaggio, si è spento il 12 dicembre a 89 anni.

