2021: i colori dell'anno esprimono luce e speranza

Due colori per lasciarsi alle spalle un anno dalle sfumature fosche. Si chiamano Ultimate Gray e Illuminating e sono, rispettivamente, un grigio luminoso e un giallo allegro. La scelta di Pantone per celebrare il Color of the Year 2021 è ricaduta su queste due tinte: “Un connubio di colori stabile nel tempo e incoraggiante che trasmette un messaggio di forza e speranza”, si legge nella nota che annuncia l’incoronazione.

Non è la prima volta che l’azienda statunitense, che si occupa della catalogazione dei colori e di tecnologie per la grafica, indica una coppia di tinte. Il precedente risale al 2015, anno in cui vennero selezionati il Rose Quartz e il Serenity. L’anno scorso era stata invece la volta del Classic Blue, erede nell’albo d’oro del Living Coral (2019): “In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza – spiegano dall’azienda - le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità".

Illuminating (Pantone 13-0647) viene descritto come una “tonalità calda intrisa del potere del sole”, mentre Ultimate Grey (Pantone 17-5104) incarna affidabilità e resilienza del “colore dei ciottoli sulla spiaggia e di elementi naturali il cui aspetto invecchiato mette in luce la capacità di resistere al passare del tempo”. Laurie Pressman, presidente del Pantone Colore Institute, ha spiegato al New York Times che l’abbinamento dei colori serve ad esprimere un messaggio di forza e speranza: “Combinati insieme, ci ricordano quanto abbiamo bisogno di positività e ottimismo in questo momento, mentre ci prepariamo a ripartire, rinnovare, riprogrammare il nostro futuro”.

Da sempre le indicazioni di Pantone concorrono a influenzare le scelte di stilisti e designer per l’anno che verrà. Sarà ora il mercato a stabilire se e quanto questa accoppiata risulterà di moda e se riuscirà a far breccia anche nei gusti delle persone comuni.