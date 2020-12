Il viaggio del misterioso monolite: dallo Utah alla Romania... fino al Trentino

L’oggetto ha destato moltissima curiosità, ma sembra che la paternità sia da attribuire ad un collettivo di artisti.

La monolitemania è ormai tra noi, dopo diversi avvistamenti nei luoghi più remoti. Dall’Europa agli Stati Uniti, questi oggetti fanno parlare di loro e il mistero si infittisce, soprattutto in rete.

Dopo lo Utah, la Romania, la Francia e la Germania, un altro monolite argentato svetta, questa volta in una località italiana, e più precisamente in Trentino. Prima era stato visto tra i vigneti di Baron Longo, a Egna, poi nelle scorse ore il blocco argentato è apparso anche in Trentino.

Al momento non è dato sapere se si tratti di uno scherzo o se sia l’opera di qualche gruppo di artisti. Nei giorni scorsi, infatti, il monolite d'acciaio sarebbe stato attribuito ad un collettivo di artisti, “The Most Famous Artists 2020”, che venerdì scorso ha pubblicato una foto su Instagram, rivendicandone la paternità. Sul loro profilo compaiono altre foto e altri video a tema.

