10 atteggiamenti davvero italiani secondo gli stranieri

Ogni popolo è conosciuto per delle particolari caratteristiche che, nella maggior parte dei casi, si rivelano essere semplici stereotipi sociali che riflettono il senso comune. Non di rado, però, dare un'occhiata a ciò che gli altri pensano di noi, può svelare anche degli aspetti interessanti o divertenti, come delle piccole e innocenti manie.

Ad esempio, come siamo visti noi italiani all'estero? A questa domanda interessante ha provato a rispondere un sondaggio condotto dal sito "Quora", che ha raccolto le caratteristiche ritenute "più italiane che mai" dagli stranieri.

Il risultato è una lista di 10 atteggiamenti che (secondo chi ci guarda dall'esterno) facciamo più spesso nel nostro Paese.

Gesticolare è una delle cose che ci caratterizza di più: parliamo spesso col corpo e, non di rado, giuriamo anche con le mani. Il cibo è fondamentale: odiamo la pizza con l'ananas e chi mangia gli spaghetti con il ketchup, abbiamo un nome per ogni formato di pasta, discutiamo di tiramisù, litighiamo per gli ingredienti di una carbonara perfetta e ci lamentiamo sempre del cibo all'estero. Amiamo la famiglia, le nonne si preoccupano sempre di dar da mangiare ai nipoti e quando andiamo all'estero ci mettono sempre in valigia una bottiglia di sugo e un pacco di pasta. Inoltre (soprattutto al Sud) la cena di Natale non conta mai meno di 20 persone. Il caffè è sacro e si beve anche dopo cena, ma il cappuccino non si consuma mai dopo le 11. Battiamo le mani quando atterra il nostro aereo. Quando parliamo il dialetto non riusciamo a capirci neanche tra di noi. Ci arrabbiamo se uno straniero pronuncia male "tagliatelle o fettuccine", ma quando parliamo inglese dimentichiamo sempre l'H. Non amiamo le squadre di calcio tedesche. Discutiamo per affermare se è meglio il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano, il Pandoro oppure il Panettone Infine, secondo gli stranieri, facciamo sempre tutto con il cuore: dalle automobili alla pizza.

Insomma, tra i tanti luoghi comuni, c'è anche un po' di verità...

(Credits photo: Getty)