A Natale regala un albero diverso dal solito

E' un Natale diverso dai soliti, questo del 2020. E forse una maggior riflessione, una diversa generosità, può esserci d'aiuto a recuperare un'atmosfera festiva. A cominciare dall'albero di Natale.

Perché quest'anno non fare un regalo pensando anche al bene del pianeta e dunque di noi tutti? Si può infatti, con un semplice click, regalare un albero di Natale. Che non starà in casa, colmo di addobbi, per pochi giorni, ma vivrà in una foresta, contribuendo a migliorare la nostra esistenza.

L'idea è di una piattaforma fiorentina, Treedom, che in dieci anni di attività ha già piantato un milione e mezzo di alberi. La piattaforma consente di piantare o regalare alberi a distanza seguendone da remoto la loro storia.

Basta un clic per regalare a chiunque un albero. Grazie alla campagna “The Greatest Gift” è sufficiente inviare un messaggio o un’e-mail per partecipare. Accedendo al sito treedom.net si può scegliere fra diverse specie di alberi e conoscerne la storia, il significato, i benefici che può apportare e il paese in cui verrà piantato. Chi acquista l’albero potrà, tra le altre cose, conoscere la sua posizione e sapere la quantità di anidride carbonica che assorbirà.

Ad occuparsi dell’intero processo sono le comunità di contadini locali, che piantano gli alberi acquistati insieme alle loro colture annuali. La missione si declina in più direzioni: gli alberi contribuiscono infatti a diversificare le fonti di approvvigionamento locale, fanno ombra, proteggono le colture dal vento e arricchiscono il terreno con le radici.

Il fondatore della piattafoma, Federico Garcea ha così commentato il lancio della nuova campagna: “Siamo convinti che il valore di un regalo non risieda nella sua dimensione, costo o esclusività – ha spiegato a La Nazione - ma nel valore che rappresenta per le persone e per l'intero pianeta. E noi crediamo che questo sia il più grande dei regali per chi lo riceve e per tutto il pianeta. Quando ho fondato Treedom mi davano di pazzo, oggi sogno di arrivare a piantare 2 milioni di alberi entro il 2021. Voglio rendere davvero il pianeta più verde e intanto, questo Natale, fargli il regalo più grande insieme a tante, tante persone”.

(Credits: Getty Images)