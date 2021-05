Dall'Islanda all'Austria... ecco i Paesi più pacifici del mondo

Qual è il paese più pacifico del mondo? Ad annullare la componente della soggettività è il Global Peace Index, un indice redatto annualmente dall’Institute for Economics and Peace. Per stilare la graduatoria, basata su 163 nazioni, vengono presi in considerazioni 23 indicatori di qualità. Tra di loro rientrano la presenza di conflitti sociali o bellici, il numero di omicidi e di detenuti, le spese sostenute per la difesa nazionale e l’importazione di armi.

A livello globale il livello di pace medio per paese è peggiorato dello 0,34% rispetto all’ultima classifica. A dominarla, per il dodicesimo anno consecutivo, è l’Islanda. La nazione nordica, con un punteggio di 1.078, risulta essere quella che riesce a garantire “il massimo della stabilità e tranquillità ai propri cittadini”. Il merito è del basso tasso di omicidi e del numero pro capite di contenuti decisamente ridotto. Pesano sulla bilancia, inoltre, i pochi eventi terroristici.

Per la piazza d’onore occorre invece cambiare continente. Grazie ai pochissimi conflitti interne e violenze, con i suoi 1.198 punti si colloca al secondo posto la Nuova Zelanda. Per completare il podio bisogna tornare in Europa. È infatti il Portogallo, apprezzato per la sua sicurezza, a guadagnare il gradino più basso con un totale di 1.247 punti. Basse importazioni di armi ed elezioni pacifiche permettono all’Austria (1.275) di collocarsi subito a ridosso dei lusitani. Completano la top ten il popolo “felice e sicuro” della Danimarca (1.283), seguito da Canada (1.298), Singapore (1.321), Repubblica Ceca (1.337), Giappone (1.360) e Svizzera (1.366).

E l’Italia? Il Belpaese è uno degli 80 Paesi che hanno migliorato la propria condizione rispetto all’ultimo rilevamento, ma l’apprezzabile balzo in avanti di sei posti vale soltanto il 31° in assoluto, 90 avanti rispetto agli Stati Uniti. 80 sono invece gli stati che hanno registrato un peggioramento. In ultima posizione resta l’Afghanistan, già Cenerentola del ranking un anno fa, preceduta da Siria, Iraq, Sudan del Sud e Yemen. Una chiara testimonianza di come Medio Oriente e Nord Africa si confermino le regioni meno pacifiche al mondo, ben lontane dagli standard europei.

(Foto Getty Images)