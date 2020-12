Segnali radio dallo spazio: alieni? No. E' il suono delle stelle

Dalle stelle ci giungono segnali radio. Impulsi veloci, passeggeri, che sono stati a volte interpretati come messaggi inviati da misteriose intelligenze aliene. Esistono altre forme di vita? Chi sa. Intanto però questi strani segni sono stati spiegati razionalmente da un astrofisico italiano, Daniele Michilli, che per questo ha anche conquistato la copertina di Nature. Il suo studio, condotto con l’Istituto di radioastronomia olandese Astron, apre nuovi scenari alla conoscenza dell'universo. Michilli ha ricondotto l'origine di un fast radio burst, ovvero di "un lampo radio veloce", un fenomeno astrofisico che si manifesta come un impulso radio transitorio, ad una stella di neutroni, una pulsar, che divora materia, magari vicina a un buco nero o ai resti di una supernova. Il rumore dallo spazio sarebbe dunque il suono delle stelle. Tuttavia nessuna ipotesi può essere esclusa definitivamente per spiegare questi impulsi radio di passaggio.

In questi ultimi giorni sono stati scoperti altri sei impulsi da un miliardo e mezzo di anni luce, impulsi registrati dal nuovo radiotelescopio canadese Chime, che in pochi mesi ha individuato in totale 13 fast radio burst in serie. Ma cosa rappresentano questi segnali? Si sono scomodate anche ipotetiche intelligenze aliene e altre galassie mai scoperte, soprattutto per i segnali ripetuti, che almeno fino all'accensione di Chime, rappresentavano un'anomalia.

Ora con più segnali e più sorgenti da studiare, gli studiosi potranno capire questi enigmi cosmici, da dove vengono e che cosa li origina. Sapere da dove arrivano permetterà di puntare i telescopi in quelle direzioni per studiare in dettaglio questi segnali misteriosi. L'ipotesi aliena, comunque, secondo gli scienziati, è quella meno probabile. Segnali radio che arrivano fino a noi da distanze di miliardi di anni luce, sono generati più probabilmente da fenomeni come stelle e buchi neri: con buona probabilità infatti una stella di neutroni, forse una magnetar, immersa in un campo magnetico intensissimo ha ricreato gli ultimi suoni radio intercettati.

(Foto: Getty Images)