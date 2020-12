L'albero di Natale più grande e famoso del mondo: ecco dove si trova

È tutto italiano l'albero di Natale più famoso al mondo e si trova a Gubbio. Attraverso un algoritmo questo primato è stato calcolato in base alle ricerche degli utenti sul web. Il risultato? Quest'albero non solo è il più alto, 650 metri di altezza, ma è anche quello più popolare nelle ricerche sui social e su Google.

I parametri utilizzati per ottenere questo importante primato sono i seguenti: l'altezza, il volume di ricerche Google, gli hashtag Instagram, il numero di palline e gli addobbi natalizi per decorare gli alberi. In totale l'albero di Gubbio ha avuto un punteggio di 340 punti. Gubbio troneggia al primo posto sorpassando una celebrità come l'albero di Natale del Rockefeller Center a New York che sale sul podio al secondo posto con 320 punti. Sul terzo gradino l'albero di Vilnius, in Lituania, con 310 punti.

Nella categoria hashtag Instagram domina invece l'albero del Rockefeller Center con 53.000 hashtag, seguito dal National Christmas Tree di Washington (15.000 foto taggate) e poi da quello di Vilnius.

I parametri sono stati comparati dal sito DIY's. Gubbio, città gioiello medievale in Umbria settentrionale, conquista il titolo grazie alla maestosità del suo albero perché è uno dei più alti e ha ben 16.400 decori. La sagoma dell'albero occupa un'intero versante della montagna per un'altezza di circa 650 metri. La sua illuminazione è stata accesa per la prima volta nel 1981. Da allora è diventato un appuntamento natalizio per migliaia di visitatori.

